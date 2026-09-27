На Камчатке возобновили поиски четырех пропавших рыбаков с «Триумфа»

Спасатели возобновили поиски четверых моряков, пропавших при пожаре на рыболовецком судне «Триумф» вечером 25 сентября. Об этом РИА «Новости» сообщили в Камчатском филиале Морской спасательной службы.

«Спасательное судно „Суворовец“ продолжило начатые вчера поиски пропавших членов экипажа. Акваторию также осматривают проходящие суда. На „Триумфе“ не прекращается задымление», — сказал собеседник агентства.

Судно «Персея», проходившее мимо «Триумфа», спасло 25 моряков из 29, находящихся на нем. Среди спасенных рыбаков семеро получили тяжелые травмы, их экстренно госпитализировали. Медики оценили состояние двоих пострадавших как тяжелое.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после пожара на «Триумфе». Следователи рассматривают три версии причины возгорания на судне, в том числе техническую неисправность судового электрооборудования.