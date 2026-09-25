На Камчатке завели уголовное дело после пожара на рыболовном судне

В Камчатском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта после пожара на рыболовном судне «Триумф». Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следствие установило, что ЧП произошло у южного побережья Камчатского полуострова, к востоку от мыса Ходжелайка. На корабле находились 29 членов экипажа, им удалось эвакуироваться на спасательных плотах.

Подошедшее для спасения другое судно подобрало 25 человек. Четырех моряков пока не нашли. Идут поисково-спасательные работы.

«Следователями проводятся действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что возгорание произошло на борту грузового судна в Финском заливе. Обошлось без пострадавших.