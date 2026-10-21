В Якутске теплоход со 100 пассажирами сел на мель по пути в Нижний Бестях

В Якутске теплоход «Московский-11» сел на мель, пассажиры и экипаж не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, судно принадлежит ООО «Ленатранс». Оно следовало по маршруту Якутск (станция Намыв) — Нижний Бестях. Теплоход сел на мель в 700 метрах от берега.

Якутская транспортная прокуратура начала проверку. Она оценит соблюдение законодательства о безопасности судоходства и прав пассажиров.

«На борту находятся около 100 пассажиров, среди которых 40 детей, а также три члена экипажа», — уточнили в МЧС региона.

Как сообщили в следственном управлении на транспорте СК России, сейчас теплоход пытаются снять с мели. Вред экологии не причинен, размер ущерба еще устанавливают.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее во Владивостоке теплоход без груза и экипажа сорвался с якоря и сел на мель.