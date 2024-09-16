Обыски провели в московском хостеле, подвал которого сдавали мигрантам

СК: обыски провели в одном из московских хостелов, где были 108 мигрантов

В Москве сотрудники СК и оперативники обыскали хостел на улице Зоологической и выявили 108 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщил Telegram-канал столичного Следкома.

Проверка прошла на фоне разбирательства по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Злоумышленники в доме на Шелепихинской набережной самовольно перестроили подвал, чтобы сдавать его в аренду для жилья.

Правоохранители на месте установили 108 мигрантов. Их отправили на проверку. Двоих поставили на воинский учет и вручили им повестки.

Ранее стало известно о запуске онлайн-сервиса, которым смогут воспользоваться работодатели, привлекающие иностранных работников. С помощью программы начальство сможет проверить оплату налогов и патента сотрудниками. Как отметили в МВД, штраф за несоблюдение требований составит от 400 тысяч до миллиона рублей.