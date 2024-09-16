Сервис для проверки легальности рабочих мигрантов запустили в Подмосковье

Онлайн-сервис для привлекающих иностранных работников компаний запустили в Подмосковье. С его помощью работодатели смогут проверять оплату налогов и патента сотрудниками.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности, онлайн-сервис разработали совместно с МВД. Он поможет компаниям контролировать оплату НДФЛ иностранными сотрудниками, а также проверять статус патента и оплачивать его на месте при помощи QR-кода.

«Каждый работодатель при приеме на работу патентщика имеет возможность проверить, оплачен ли патент и легален ли мигрант. Мигранты об этом будут знать, и будут более финансово дисциплинированы», — отметил руководитель ГУРБ Подмосковья Кирилл Карасев.

В ведомстве добавили, что штраф за несоблюдение требований составит от 400 тысяч до одного миллиона рублей или приостановку деятельности на срок от 14 до 90 дней.

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