На Кубани при пожаре на нефтебазе сложился резервуар

При пожаре на нефтебазе на Кубани резервуар сложился под воздействием температур

Горевший резервуар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края сложился под воздействием высоких температур, огонь при этом не вышел за пределы обваловки. Об этом сообщил оперштаб региона .

«Ночью с 23 на 24 марта резервуар в результате долгого воздействия высоких температур сложился. При этом площадь пожара не увеличилась, не вышла за пределы обваловки», — заявили в пресс-службе.

Работающие на месте ЧП экстренные службы продолжают охлаждать оставшиеся на территории нефтебазы резервуары. Расчеты сделали специальные пенные подушки для их защиты.

Пожар локализовали на площади 1250 квадратных метров. По состоянию на 13:00 огонь потушили в границах обваловки вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается.

К тушению привлекли 467 человек, 185 единиц техники, а также четыре пожарных поезда.