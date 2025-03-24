Обломки БПЛА повредили здание на железнодорожной станции под Краснодаром

Ночью на 24 марта обломки беспилотника рухнули на административное здание на территории железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

«Из-за детонации БПЛА в воздухе в здании выбило окна, был поврежден участок контактной сети станции», — рассказали в оперштабе.

Обошлось без пострадавших. Железнодорожное сообщение не прерывалось. Специалисты оперативно восстановили контактную сеть. На месте продолжают работать экстренные службы.

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 28 беспилотников над Россией. Помимо Краснодарского края, ВСУ пытались атаковать дронами Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также территорию Крыма.

В ночь на 23 марта ВСУ вели атаку на Астраханскую область. В результате падения обломков беспилотника жилой дом и автомобиль получили повреждения.