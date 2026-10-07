Пожар в буддийском монастырском комплексе «Устуу-Хурээ» в Туве потушили

Пожар в Туве в буддийском монастырском комплексе «Устуу-Хурээ» потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

«Силами 12 человек личного состава и четырех единиц техники 6-й пожарно-спасательной части по охране Дзун-Хемчикского района оперативно потушен пожар в здании храмового комплекса на общей площади 468 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

На момент ЧП в здании людей не было, никто не пострадал. По предварительной информации, огонь разгорелся в подсобке, где были электрощит, электрокотел и оборудование видеонаблюдения. Неуточненная версия случившегося — короткое замыкание.

Ранее пожар случился в особняке Миллера в Петербурге. ЧП произошло из-за ошибки при выполнении сварочных работ по реконструкции. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Спасатели потушили огонь, никто не пострадал.