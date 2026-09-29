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    В Железногорске водитель иномарки насмерть сбил мужчину на «зебре» и погиб сам

    Фото: Пресс-служба МВД

    В Железногорске водитель Honda сбил мужчину и его двух детей, которые переходили дорогу по «зебре». После этого 47-летний автомобилист влетел в дерево. Водитель и 63-летний пешеход погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

    Семилетнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в медучреждение. Двухлетний мальчик не пострадал.

    Вместе с водителем Honda ехал 40-летний пассажир. Его с травмами отправили в больницу.

    На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.

    Ранее в массовой аварии в Красноярске погибли три девушки. Недалеко от Николаевского моста столкнулись шесть автомобилей.