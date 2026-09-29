Три девушки погибли в массовом ДТП в Красноярске, аварию сняли на видео

В Красноярске на трассе недалеко от Николаевского моста столкнулись шесть автомобилей. В результате погибли три человека, сообщила пресс-служба МВД по региону.

«Один из водителей выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другим автомобилем, спровоцировавшее последующие аварии», — отметили в ведомстве.

В ДТП погибли три девушки 2005, 2006, 2007 годов рождения. Один мужчина получил травмы, его госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Очевидица аварии Татьяна рассказала в беседе с 360.ru, что ДТП произошло примерно в 09:00 по местному времени.

«Там настолько жесткое было столкновение, что части машин просто разбросало по большому периметру», — добавила она.

Ранее ДТП произошло в Нижегородской области, под городом Дзержинск. Мотоцикл проехал на красный сигнал светофора на перекрестке и влетел в легковушку. Водитель получил множественные травмы, в том числе повреждения внутренних органов и ушиб мозга.