Москвич-инвалид вызвал службу спасения из-за того, что его хотят убить родители

На востоке Москвы в Косино-Ухтомском районе 33-летний инвалид второй группы вызвал службу спасения после того, как его избил отчим. Об этом рассказал источник 360.ru.

Вечером 7 февраля молодой человек сообщил, что в частном доме по улице Красносолнечной его избил отчим. По его словам, злоумышленник ударил его головой об пол. При этом, как рассказал потерпевший, мать вместе с отчимом хотят его убить. Мужчина добавил, что является инвалидом второй группы.

Официальной информации от правоохранителей и спасателей пока не поступало.

Ранее отчима убитого в Черняховске мальчика доставили в суд. Обвиняемый на допросе признался, что убил пасынка. Ему избрали меру пресечения и отправили в следственный изолятор до 3 апреля 2025.