Отчима убитого в Черняховске мальчика арестовали

Отчима убитого в Черняховске мальчика доставили в суд. Мужчину арестовали, сообщил источник 360.ru.

На допросе фигурант уголовного дела признался, что убил своего семилетнего пасынка и спрятал его тело.

«Отчима [мальчика] арестовали», — отметил собеседник 360.ru.

Эту информацию подтвердила пресс-служба СК по Калининградской области. Обвиняемого отправили под стражу в качестве меры пресечения.

«Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела продолжается.

По версии следствия, мужчина до смерти избил мальчика, а затем скинул его тело в водоем в сумке, утяжеленной кирпичами. Чтобы труп опустился на дно, ему пришлось притапливать сумку оконной рамой, найденной неподалеку.

Против мужчины также возбудили уголовное дело в связи с избиением его падчерицы. По версии обвинения, житель Черняховска сломал ей руку и заставил врать, что она упала с лестницы.