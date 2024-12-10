Маленькой девочке оторвало мизинец на горке в Твери

Девочка потеряла палец на горке в Твери

Следственный комитет начал проверку обстоятельств, при которых маленькой девочке оторвало палец в Твери. Предварительно, ребенок травмировался на горке во дворе дома, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ в официальном Telegram-канале .

Пока речь идет только о доследственной проверке. Следователи уже установили, что девочка защемила мизинец в щели на горке, это и привело к травматической ампутации пальца.

Ребенка госпитализировали, на место происшествия вызвали правоохранителей. Следователи провели его осмотр и опросили очевидцев. Процессуальное решение власти примут по итогам проверки.

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