Школьница в день рождения рухнула с крыши «Красного треугольника» и погибла

На территории бывшего завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге нашли тело девушки-подростка. Школьница рухнула с высоты, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках проверки прокуратура оценит работу должностных лиц, отвечающих за содержание и охрану заброшенного объекта.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно 78.ru, в воскресенье вечером 16-летняя девушка вместе с друзьями отмечала свой день рождения на крыше «Красного треугольника» на Обводном канале.

«В какой-то момент именинница оступилась и упала с крыши. Школьница скончалась на месте. О случившемся сообщила в полицию ее 12-летняя подруга», — написали авторы материла.

По информации, полученной от источника, школьница училась в девятом классе. Девушка росла в благополучной семье и обычно не пила спиртное.

Ранее стало известно о другом случае: школьница погибла при падении с 18-го этажа во время съемки селфи в Ленобласти. Вместе со своим другом она хотела сфотографироваться на фоне городского пейзажа. Для эффектного кадра девушка забралась на перила балкона.