Младенец в США несколько дней пролежал рядом с трупом матери

В городе Финикс в штате Аризона новорожденный чудом выжил, несколько дней пролежав на кровати рядом с внезапно скончавшейся матерью. Полицию вызвали соседи, заподозрившие неладное, сообщил New York Post .

Они несколько дней не видели молодую мать и забили тревогу. Полицейские пытались достучаться до женщины, затем заглянули в окно и увидели ее неподвижно лежавшей на кровати. Вскрыв дверь, правоохранители выяснили, что хозяйка умерла несколько дней назад, а ее ребенок мучался от истощения и обезвоживания.

«Мать скончалась, когда ребенок все еще лежал на кровати, свернувшись калачиком там, где она его оставила. Врачи и персонал больницы лишь спустя долгое время узнали, что если бы сотрудники полиции немедленно не оказали помощь и не вошли, ребенок мог бы не прожить долго», — рассказал сержант сержант Брайан Бауэр.

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