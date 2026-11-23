Власти Стамбула предупредили местных жителей, что в районе Сарыер заметили льва. Хищника уже ищут, сообщило в соцсети X турецкое издание Aykırı .

«В квартале Ускумрукей района Сарыер поступило сообщение о появлении льва. Начаты работы по его поимке, власти предупредили местных жителей о необходимости быть внимательными и соблюдать меры предосторожности», — заявили в публикации.

Животное зафиксировали тепловизоры и камеры видеонаблюдения. При этом неизвестно, откуда хищник мог появиться в районе.

Ранее в Стамбуле кошка по кличке Муджизе помешала банде грабительниц обворовать квартиру. Ветеринар потом пошутил, заявив хозяйке, что ее храбрая питомица повела себя как «львенок», когда встала на пути преступниц и не пускала их в дом.