На северо-западе Аляски появится постоянная охраняемая зона для тихоокеанских моржей. Под защиту попадут около 19,2 тысячи гектаров территории у поселка Пойнт-Лей, где собираются более 200 тысяч животных, сообщил фонд The Conservation Fund .

Моржи массово выходят на берег из-за сокращения морского льда. Раньше животные отдыхали на дрейфующих айсбергах рядом с местами кормежки, но теперь холодная кромка отступает на север, к глубоководным районам.

На суше стада становятся уязвимыми. Испугавшись шума самолетов, судов или приближения людей, тысячи особей одновременно бросаются к воде. В давках гибнут детеныши.

На охраняемой территории запретят промышленную застройку, разработку недр и коммерческий туризм, способный беспокоить животных. При этом инупиаты сохранят право на традиционную охоту и природопользование.

Ранее ученые выяснили, что ускорение круговорота воды несет опасность для экосистемы Арктики.