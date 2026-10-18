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    Иван Золо объяснил свой арест в Донецке и признал вину

    Фото: РИА «Новости»

    Блогер Иван Золо объяснил свое задержание на концерте в Донецке в своем телеграм-канале. Он заявил, что причиной задержания стало видео в футболке с запрещенной символикой.

    «Когда-то в 2022 году я купил футболку в магазине хип-хоп шоп, снял с ней видео, а сейчас оказалось что она была с запрещенной символикой сатанизма*, я лично об этом не знал. Теперь же мне сказали, что было нарушение. Незнание закона — не освобождает от ответственности, поэтому я полностью признал свою вину», — написал блогер.

    Иван Золо обязался удалить все видео, где он снимался в этой футболке. Одежду с запрещенной символикой он обещал уничтожить. Золо отметил, что с ним все в порядке, но концерт в Мариуполе пришлось перенести. Остальные выступления пройдут по графику.

    Полиция поднялась на сцену в середине одного из треков Золо. Мужчины в черной униформе задержали блогера, концерт прервался.

    * Признано в РФ экстремистским международным движением и запрещено.

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