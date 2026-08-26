Журнал Time выпустил новую обложку по случаю смерти Долли Партон

Американский журнал Time представил новую обложку с легендарной кантри-певицей и актрисой Долли Партон в день, когда стало известно о ее смерти. Издание опубликовало снимок в соцсети X .

Певица ушла из жизни в Нэшвилле в возрасте 80 лет.

«Известная тем, что писала о жизни людей рабочего класса более чем в 3000 записанных песен и позже подарила почти 300 миллионов книг детям по всему миру. Жизнь Партон была настоящей историей Золушки», — говорится в публикации.

На обложке представлен черно-белый снимок Партон с указанием дат ее рождения и смерти.

Здоровье Долли Партон резко ухудшилось после смерти мужа прошлой весной. В декабре она планировала дать серию концертов в Лас-Вегасе, но отменила из-за проблем со здоровьем. У нее были большие планы на будущее до последнего дня жизни.