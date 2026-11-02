В Туве при пожаре на Межегейском месторождении пострадали 11 человек

При возгорании административно-бытового здания на территории Межегейского месторождения в Туве травмы получили 11 человек. Четверых пострадавших доставили в больницу, сообщили в региональном управлении МЧС .

По данным ведомства, до прибытия спасателей из здания самостоятельно вышел 181 человек. Предварительной причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание, вызвавшее аварийный режим работы электрооборудования и сетей.

Возгорание произошло в ночь на 2 ноября на территории компании «Межегейуголь», в 4,7 километра от села Кочетово. Огонь охватил одноэтажное строение площадью 250 квадратных метров.

В тушении участвовали 56 человек и 18 единиц техники. От МЧС России привлекли 16 сотрудников и шесть машин.

Днем ранее крупный пожар произошел в торговом центре во Всеволожске, оттуда эвакуировали 56 человек.