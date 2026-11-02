Мощный взрыв прогремел на складе фейерверков в Ливане

Склады с пиротехникой загорелись после мощного взрыва в ливанском городе Джура Аль-Оук. Как сообщило издание Lebanon Debate , пламя перекинулось на соседние жилые дома и повредило несколько балконов. Жителей района эвакуировали.

Прибывшие на место пожарные гражданской обороны Ливана локализовали пламя в течение часа и продолжили пролив, чтобы не допустить новой детонации. В пресс-службе ведомства заявили, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Мэр города Аль-Балут Эссам Абу Гауда заявил, что владельцы сгоревшего склада получили лицензию на хранение мягких игрушек, а не пиротехники. Он подчеркнул, что власти теперь ждут результатов расследования и в случае подтверждения незаконного хранения фейерверков с владельцев сгоревших помещений потребуют компенсацию.

В сентябре прошлого года полиция Болгарии арестовала российского бизнесмена с гражданством Кипра Игоря Гречушкина по уголовному делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году.

Детонация произошла на складе с аммиачной селитрой, конфискованной в 2014 году. При взрыве погибли 218 человек, более шести тысяч получили ранения.