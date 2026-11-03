Пять человек спасли во время пожара на юге Москвы

Источник 360.ru: на юге Москвы загорелась шаурмичная, из огня спасли пятерых

В здании на юге Москвы в Бирюлево Восточное начался пожар. Из огня спасли пять человек, сообщил источник 360.ru.

На Липецкой улице, 32, загорелась шаурмичная, расположенная на цокольном этаже здания. С места ЧП самостоятельно эвакуировались около 27 человек.

В пресс-службе столичного МЧС подтвердили факт пожара. В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар случился в торговом центре в Новой Москве. Из здания эвакуировали около 150 человек. По данным источника 360.ru, загорелись предметы личного пользования на сдвоенном складе Wildberries и Ozon. Специалисты потушили возгорание на площади 40 квадратных метров.