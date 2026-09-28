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    Полиция Тувы спасла водителя из горящего автомобиля

    Тувинские полицейские вытащили водителя из салона горящей машины. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Правоохранители заметили в Кызыле горящий автомобиль, когда ехали на работу. Потушить пожар с помощью огнетушителей им не удалось. В итоге полицейские перерезали заклинивший ремень безопасности и вытащили пострадавшего через заднюю пассажирскую дверь.

    «Водитель и 16-летняя пассажирка транспортного средства, которая также получила телесные повреждения, были переданы прибывшей бригаде скорой медицинской помощи и в дальнейшем доставлены в больницу», — отметила Волк.

    Автомобиль сгорел дотла.  Предположительно, авария произошла после того, как водитель заснул за рулем.

    Ранее крупное ДТП произошло в Москве — на Ленинградском проспекте столкнулись шесть машин. Всем пострадавшим оказали помощь, сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

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