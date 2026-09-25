В Хакасии начали поиски 11-летней девочки, которая не вернулась из школы

В Хакасии начали поиски 11-летней девочки, которая вышла из школы и не дошла до дома. К ним подключились добровольцы и сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба Национального центра помощи.

«Волонтеры регионального отделения Национального центра помощи „Регион 19“ участвуют в поисках девочки, которая сегодня ушла из школы № 33 и до настоящего времени не вернулась домой», — сообщили в организации.

К поискам присоединились 15 добровольцев. По данным поискового отряда, школьница ехала на занятия на белом велосипеде. В день исчезновения на ней были синяя форма МЧС и оранжевый берет, с собой девочка взяла бело-черный рюкзак.

Поисковики также отметили, что в Хакасии участились случаи появления медведей рядом с населенными пунктами. Несколько дней назад хищники буквально взяли в осаду город Абазу. Выходы зверей фиксировали со всех сторон населенного пункта.