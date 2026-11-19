Следственный комитет России планирует провести дополнительные допросы по делу об исчезновении в красноярской тайге семьи Усольцевых. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru отметил, что следствие в процессе может выявить новые обстоятельства и установить истину.

По его словам, процедуру повторных опросов очень часто проводят. Это эффективный инструмент в расследовании. Свидетелям можно задать уточняющие вопросы.

«Потому что следствие, допустим, на момент беседы со свидетелями могло не располагать определенной информацией. Следствие вправе вызывать повторно, а то и трижды некоторых допрашиваемых и задавать уже конкретные вопросы», — объяснил он.

Игнатов допустил, что новые опросы могут помочь выявить истину по делу. Криминалист также оценил возможность применения гипноза к опрашиваемым в ходе следственных действий, отметив, что они не предусмотрены уголовным законом.

Ранее стало известно, что Сергей Усольцев выбрал маршрут, когда семья собиралась на Кутурчинское Белогорье.