Девушка погибла при столкновении BMW с мачтой освещения на юге Москвы

Москвичка погибла в результате аварии на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

ДТП произошло на Чертановской улице. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как водитель иномарки BMW не справился с управлением и врезался в мачту освещения.

В результате аварии погибла двадцатилетняя девушка, сидевшая в автомобиле на пассажирском месте.

По данным московской прокуратуры, у 28-летнего мужчины, который управлял BMW, не было водительских прав.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Ход проверки контролирует прокуратура Южного административного округа Москвы.

Ранее в Иркутской области маршрутный автобус столкнулся с иномаркой. Водитель за рулем Toyota Allion не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ. В салоне маршрутки находились восемь пассажиров. В результате аварии пострадали три подростка и водитель.