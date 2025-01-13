Автобус и иномарка столкнулись в Иркутской области

В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие

Маршрутный автобус столкнулся с иномаркой в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

ДТП произошло на Центральном путепроводе города Черемхово. По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Toyota Allion не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ», в салоне которого находились восемь пассажиров.

В результате аварии пострадали три подростка и водитель иномарки. Одному школьнику медицинскую помощь оказали на месте ДТП, а других пострадавших госпитализировали. У них диагностировали травмы различной степени тяжести.

Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Ранее на трассе «Иртыш» в Курганской области минивэн Honda StepWGN врезался в отбойник и перевернулся. В результате аварии пострадал пассажир — мужчина 1988 года рождения, которого госпитализировали.