Погиб за день до взрыва. В Волгограде проверяют обстоятельства ЧП на насосной станции

Проверку смерти мастера насосной станции за день до взрыва начали в Волгограде

Фото: РИА «Новости»

На насосной станции в Волгограде за день до взрыва погиб сотрудник ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщила «Волгоградская правда» со ссылкой на пресс-службу коммунальных концессий города.

По данным организации, на канализационно-насосной станции № 4 мастер без средств индивидуальной защиты спустился к месту проведения работ и потерял сознание. Прибывшим на место ЧП медикам не удалось спасти пострадавшего.

Как сообщил источник в экстренных службах города, сооружение представляло собой здание глубиной с пятиэтажный подземный дом.

В результате взрыва два человека погибли, и как минимум трое пострадали. Расположенные рядом здания получили серьезные повреждения.

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