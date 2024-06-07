Число пострадавших в аварии с трамваями в Кемерове достигло 130

Фото: РИА «Новости»

Количество пострадавших пассажиров в результате столкновения трамваев в Кемерове увеличилось до 130, один человек скончался. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

«Согласно последним данным, пострадали 130 человек, один скончался. Амбулаторную помощь получают 109 человек, среди них 10 детей. В медицинские учреждения госпитализировали 21 человека», — сообщил источник.

Авария с двумя трамваями в Кемерове произошла утром 6 июня в районе Кузнецкого моста через реку Томь. Следственный комитет по факту ЧП завел два уголовных дела, правоохранители задержали мастера и директора Кемеровской электротранспортной компании, которая допустила выход неисправного трамвая в рейс.

Ранее один из пассажиров попавшего в аварию трамвая сообщил 360.ru, что перед столкновением из трамвая начали выпадать люди.

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