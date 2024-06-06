Очевидец сообщил о выпавших людях в ДТП с трамваями в Кемерове

Перед столкновением с другими трамваем пассажиры этого транспортного средства в Кемерове выпали на улицу, так как он сильно раскачивался. Об этом «360» рассказал один из очевидцев аварии.

«Со мной все нормально, не пострадал, просто головой ударился. По аварии: после одной из остановок у нас идет спуск, трамвай начал ускоряться и раскачиваться. Задней частью ударился о фонарный столб, разбилось стекло. Затем двери открылись, и люди начали выпадать. Так и продолжал ехать, пока мы не врезались в другой трамвай», — поделился он.

Мужчина добавил, что в момент удара внутри трамвая была паника, все пытались удержаться, чтобы не выпасть.

«После столкновения все пассажиры начали выходить. Слышал, одна женщина кричала о сломанной руке. В момент столкновения водителя сильно прижало, повредило ему ногу», — отметил пассажир.

Ехавшие в попутном направлении трамваи столкнулись на Логовом шоссе Кемерова 6 июня. Следователи завели уголовное дело после аварии, а областная прокуратура начала проверку.