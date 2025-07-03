Стало известно, кого чаще кусают комары
Врач Шмелева: комары чаще всего кусают людей с лишним весом и I группой крови
Некоторым людям особенно повезло — комары кусают их чаще других. Причина может быть и в лишнем весе, и определенной группе крови, рассказала РИА «Новости» врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева.
«Фактор, который привлекает внимание москитов, — повышенная температура тела. Если человек страдает лишним весом — он в списке предпочтений», — отметила врач.
По ее словам, человек с избыточным весом чаще дышит и больше запахов источает, привлекая внимание комаров.
Люди с первой группой крови тоже считаются наиболее привлекательными для этих кровососущих насекомых. Еще одна приманка для комаров — запахи алкоголя, духов, лосьонов и кремов, в частности, с экстрактом лаванды.
Любители тренироваться на природе тоже в зоне риска, так как при физических нагрузках вырабатывается молочная кислота. Как отметила врач, это «одно из самых привлекательных соединений для комаров».
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