Стало известно, кого чаще кусают комары

Врач Шмелева: комары чаще всего кусают людей с лишним весом и I группой крови

Некоторым людям особенно повезло — комары кусают их чаще других. Причина может быть и в лишнем весе, и определенной группе крови, рассказала РИА «Новости» врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева.

«Фактор, который привлекает внимание москитов, — повышенная температура тела. Если человек страдает лишним весом — он в списке предпочтений», — отметила врач.

По ее словам, человек с избыточным весом чаще дышит и больше запахов источает, привлекая внимание комаров.

Люди с первой группой крови тоже считаются наиболее привлекательными для этих кровососущих насекомых. Еще одна приманка для комаров — запахи алкоголя, духов, лосьонов и кремов, в частности, с экстрактом лаванды.

Любители тренироваться на природе тоже в зоне риска, так как при физических нагрузках вырабатывается молочная кислота. Как отметила врач, это «одно из самых привлекательных соединений для комаров».

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