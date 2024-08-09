Четыре украинских БПЛА сбили в небе над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО сбили 4 дрона самолетного типа над Брянской областью

Фото: РИА «Новости»

Российские военные пресекли очередную попытку украинских сил совершить теракт на территории России. Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.

На места падения обломков выехали оперативные и экстренные службы.

Также об атаке ВСУ в ночь на 9 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Предварительно, военным удалось сбить противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией на значительном отдалении от берега. За 20 минут до этого сообщения в городе сработала воздушная тревога. В настоящий момент опасность атаки вражеских БПЛА сохраняется.

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