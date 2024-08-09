Российские военные сбили ракету «Нептун» в Севастополе

Российские войска отбивают атаку украинских сил. По предварительным данным, они сбили одну противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

По его словам, ракету сбили на значительном отдалении от берега. При этом опасность применения ВСУ беспилотников сохраняется.

Ранее беспилотник Украины атаковал паром в порту «Кавказ». Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, один человек погиб в ходе происшествия. Также двое получили ранения, их отправили в больницу в тяжелом состоянии. Все пострадавшие являются гражданами России.