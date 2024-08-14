Боец СВО напал с гранатой на бывшую девушку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге военный взорвал гранату в салоне красоты и напал на бывшую

В Екатеринбурге участник специальной военной операции ворвался со страйкбольной гранатой в салон красоты, где находилась его бывшая девушка. Об этом сообщил портал E1.ru .

По данным издания, мужчина напал на экс-возлюбленную, взорвав гранату в помещении. Девушку с ранениями доставили в больницу, сейчас она находится под присмотром врачей.

Очевидцы рассказали, что 40-летний военный был пьян. После случившегося мужчина скрылся, его разыскивают. Также на месте работали криминалисты.

По неофициальной информации, боец недавно вернулся в отпуск. После расставания он преследовал бывшую девушку и угрожал ее семье.

Ранее в Ростовской области в жестоком убийстве восьмилетней девочки обвинили бывшего участника спецоперации. Второклассница ушла в магазин, но домой больше не вернулась. Ее тело нашли в лесополосе. В расправе над ребенком признался экс-боец СВО.