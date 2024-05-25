Экс-участник СВО убил девочку в Ростовской области

Бывший участник спецоперации убил восьмилетнюю девочку в станице Ольгинская Ростовской области. Об этом сообщило издание 161.ru .

Вечером 17 мая второклассница угла в магазин, но домой больше не вернулась. Родители начали ее искать. Спустя несколько часов ее тело нашли в лесополосе.

«Девочка была одета, руки связаны за спиной стяжками, на голове черный пакет — задушена. Она лежала на спине, ноги подогнуты, одежда абсолютно чистая», — говорится в материале.

В убийстве ребенка признался водитель эвакуатора, проживающий в соседнем поселке Дорожный. При просмотре камер видеонаблюдения у соседней с магазином аптеки станичники и родители школьницы увидели белый эвакуатор, который сначала последовал за девочкой, а потом она сидела внутри кабины.

Позже станичники вычислили, где живет предполагаемый убийцы, а также запросили данные о передвижении его автомобиля. Сначала он отрицал свою вину, но уже в ночь на 18 мая признался в убийстве ребенка. Мужчину арестовали на два месяца.

Ранее житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве знакомого, признал свою вину, его будут судить.