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    Автосервис выгорел дотла в Подмосковье

    Появились кадры сгоревшего дотла автосервиса в Подмосковье

    Фото: 360.ru

    Утром 21 октября в здании автосервиса в деревне Путилково произошел пожар. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

    По предварительным данным, площадь возгорания составила около 72 квадратных метров. На месте работают специалисты, информация о пострадавших не поступала.

    Очевидец рассказал 360.ru, что на территории автосервиса могли загореться вагончики, в которых проживают мигранты.

    Фото: 360.ru
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    Фото: 360.ru
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    Фото: 360.ru
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    «Горели автосервис и склад в частном секторе рядом с конюшней. Рядом есть строительные вагончики и здание с курьерами, судя по количеству мопедов. Здание полностью выгорело», — поделился он.

    Днем ранее автосервис загорелся также в Лианозовском проезде в Москве. Для тушения направляли вертолеты.

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