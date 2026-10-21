Автосервис выгорел дотла в Подмосковье

Утром 21 октября в здании автосервиса в деревне Путилково произошел пожар. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Очевидец рассказал 360.ru, что на территории автосервиса могли загореться вагончики, в которых проживают мигранты.

По предварительным данным, площадь возгорания составила около 72 квадратных метров. На месте работают специалисты, информация о пострадавших не поступала.

«Горели автосервис и склад в частном секторе рядом с конюшней. Рядом есть строительные вагончики и здание с курьерами, судя по количеству мопедов. Здание полностью выгорело», — поделился он.

Днем ранее автосервис загорелся также в Лианозовском проезде в Москве. Для тушения направляли вертолеты.