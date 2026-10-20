360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Автосервис вспыхнул на северо-западе Москвы

    МЧС: в Лианозовском проезде в Москве загорелось здание автосервиса

    Фото: 360.ru

    Утром 20 октября в Лианозовском проезде в Москве начался пожар в здании автосервиса. Об этом 360.ru сообщил источник.

    Площадь возгорания в одноэтажном здании составила порядка 600 квадратных метров, информация уточняется. Небо в районе пожара окутал густой черный дым. На место происшествия отправят вертолеты.

    Фото: 360.ru
    1/2
    Фото: 360.ru
    2/2

    В пресс-службе МЧС по столице уточнили, что подразделения отправились на место ЧП. Возгорание локализовали, информация о пострадавших не поступала.

    Ранее электросамокат стал причиной возгорания на кухне пятиэтажного дома в центре Москвы. Хозяин трехкомнатной квартиры успел выбежать из нее до приезда пожарных.