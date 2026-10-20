Автосервис вспыхнул на северо-западе Москвы
МЧС: в Лианозовском проезде в Москве загорелось здание автосервиса
Утром 20 октября в Лианозовском проезде в Москве начался пожар в здании автосервиса. Об этом 360.ru сообщил источник.
Площадь возгорания в одноэтажном здании составила порядка 600 квадратных метров, информация уточняется. Небо в районе пожара окутал густой черный дым. На место происшествия отправят вертолеты.
В пресс-службе МЧС по столице уточнили, что подразделения отправились на место ЧП. Возгорание локализовали, информация о пострадавших не поступала.
Ранее электросамокат стал причиной возгорания на кухне пятиэтажного дома в центре Москвы. Хозяин трехкомнатной квартиры успел выбежать из нее до приезда пожарных.