Появилось видео пожара в пятиэтажном доме в Уфе
Пожар в жилом доме произошел в Уфе на улице Зорге. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.
Загорелась кровля пятиэтажного дома. На место оперативно выехали пожарные.
Как отметили в пресс-службе МВД Башкортостана, сейчас сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жильцов. Также полицейские помогают гражданам при эвакуации. На место направили следственно-оперативную группу УМВД по Уфе.
«В настоящий момент ликвидация пожара продолжается. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — заявил начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Владимир Горин.
По его словам, из дома эвакуировали более 40 человек, среди них — семеро детей. Причины случившегося выясняют.
Ранее пожар случился в пензенской высотке. В результате ЧП эвакуировали 15 жильцов.