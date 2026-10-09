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    Появилось видео пожара в пятиэтажном доме в Уфе

    Пожар в жилом доме произошел в Уфе на улице Зорге. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

    Загорелась кровля пятиэтажного дома. На место оперативно выехали пожарные.

    Как отметили в пресс-службе МВД Башкортостана, сейчас сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жильцов. Также полицейские помогают гражданам при эвакуации. На место направили следственно-оперативную группу УМВД по Уфе.

    Фото: 360.ru
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    Фото: 360.ru
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    «В настоящий момент ликвидация пожара продолжается. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — заявил начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Владимир Горин.

    По его словам, из дома эвакуировали более 40 человек, среди них — семеро детей. Причины случившегося выясняют.

    Ранее пожар случился в пензенской высотке. В результате ЧП эвакуировали 15 жильцов.

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