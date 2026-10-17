Французская девочка-подросток подожгла школьный коридор

Во Франции 14-летнюю учащуюся задержали за поджог коридора в средней школе в Сен-Назере. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Пожар произошел утром 16 октября, когда в здании находились дети. Огонь потушили еще до приезда пожарных — учителя залили его из огнетушителя.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как в школе несколько подростков убегают из коридора.

«Среди них молодая девушка подожгла что-то зажигалкой, воспламенив разлитое на полу вещество. По данным региона Пей-де-ла-Луар, который курирует эту среднюю школу, это был бензин, и власти региона заявили о своем намерении подать жалобу», — отметила газета.

Пока не известно, есть ли связь между поджогом и акциями протеста школьников по стране.

Ранее политолог Сергей Станкевич предположил, что французские власти не смогут остановить забастовки. Он объяснил, что руководство республике на найдет дополнительные деньги в условиях дефицита бюджета.