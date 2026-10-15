После гибели человека при пожаре в ангаре Подольска возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда возбудили после пожара в одной из промзон Подольска, при котором погиб человек. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Возгорание произошло около 10:30 в металлическом ангаре, где заправляли газом бытовые баллоны.

По сообщению МЧС, пожар локализовали на площади 2400 квадратных метров, открытое горение ликвидироваи. Спасатели проводят проливку и разбор конструкций.

По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали. Дальнейшую информацию уточняют.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Подольская прокуратура взяла дело на контроль. На место выехал глава надзорного ведомства города Иван Денисов.

Ранее в МЧС сообщили, что на Окружной улице в Подольске вспыхнуло складское помещение. На тот момент было известно о двух пострадавших.