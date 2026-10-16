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    Автобус с 41 пассажиром съехал в кювет после ДТП под Красноярском

    В Ермаковском округе автобус Yutong столкнулся с грузовиком Scania вылетел в кювет. В салоне находился 41 пассажир, сообщает prmira.ru.

    Авария произошла на трассе Р-257. По предварительным данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель грузовика при повороте налево не убедился в безопасности маневра. В этот момент следовавший за ним автобус обгонял его по встречной полосе.

    Предварительно, одному из пассажиров оказали разовую медицинскую помощь.

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