Число жертв урагана «Исаиас» в США выросло до четырех

Не менее четырех человек погибли из-за урагана «Исаиас» в Алабаме и Флориде. Об этом сообщил CNN со ссылкой на местные власти.

Во Флориде один человек погиб после того, как дерево упало на дом. Второй находился в закрытом гараже, где работал электрогенератор. Губернатор Алабамы Кей Айви также сообщила о гибели двух жителей штата и рассказала, что сильный ветер валил деревья и обрывал линии электропередачи.

Ураган вышел на сушу в пятницу вечером у города Дестин во Флориде и двигался на северо-запад со скоростью около 17 километров в час. По прогнозу метеорологов, в субботу он должен был стать слабее, а в воскресенье — рассеяться полностью.

Ранее из-за мощного шторма в отдельных районах Нью-Йорка и Нью-Джерси объявили чрезвычайную ситуацию. В прибрежных населенных пунктах затопило улицы и автомобили.