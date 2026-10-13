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    Пермский курьер на электробайке пнул прохожего в спину

    Доставщик во время движения на мопеде пнул пешехода в спину и уехал. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Пострадавший рассказал, что курьер, несмотря на случившееся, не обернулся и не остановился.

    В МВД подтвердили, что полиция начала проводить проверку. Заявлений и обращений по данному факту в ведомство не поступало.

    Представитель компании, в которой работает доставщик, инициирует собственную проверку.

    По информации Properm.ru, курьер ударил мужчину ногой на улице Екатерининской. Автор видео в беседе с изданием отказался комментировать произошедшее.

    Ранее в Ленобласти задержали двух россиян, которых заподозрили в ограблении курьера мошенников. Мужчины отобрали на Гражданском проспекте у женщины-доставщика пакет с деньгами, которые ей отдала обманутая пенсионерка. Курьер обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Всего в пакете было более трех миллионов рублей.

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

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    Бык проломил калитку и набросился на подростка в Оренбургской области

    Кот открыл кран и устроил потоп в квартире в Ульяновской области

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru