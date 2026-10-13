Пермский курьер на электробайке пнул прохожего в спину

Доставщик во время движения на мопеде пнул пешехода в спину и уехал. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Пострадавший рассказал, что курьер, несмотря на случившееся, не обернулся и не остановился.

В МВД подтвердили, что полиция начала проводить проверку. Заявлений и обращений по данному факту в ведомство не поступало.

Представитель компании, в которой работает доставщик, инициирует собственную проверку.

По информации Properm.ru, курьер ударил мужчину ногой на улице Екатерининской. Автор видео в беседе с изданием отказался комментировать произошедшее.

Ранее в Ленобласти задержали двух россиян, которых заподозрили в ограблении курьера мошенников. Мужчины отобрали на Гражданском проспекте у женщины-доставщика пакет с деньгами, которые ей отдала обманутая пенсионерка. Курьер обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Всего в пакете было более трех миллионов рублей.