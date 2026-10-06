Акула дважды укусила каякера и выбросила его из лодки

В Калифорнии мужчина рыбачил на каяке, но отдых пошел не по плану, когда на крючок попалась короткоперая акула-мако. Его попытка ее отпустить завершилась тем, что она дважды его укусила и столкнула с лодки, сообщило издание L.A. Times .

Мужчина утром 4 октября рыбачил в двух милях от берега в Малибу и поймал хищницу.

«Акула укусила его, он отпустил ее. Потом она вернулась, столкнула его с лодки, снова напала и укусила за ногу», — рассказал спасатель Алекс Буфорд.

Пострадавшего доставила на берег рыбацкая лодка, находящаяся неподалеку, а затем спасатели отвезли его в местную больницу. Пока неизвестно о его состоянии.

Менеджер пляжного кафе рассказал, что у мужчины были следы укусов на голени и выше колена.

Акулы-мако считаются опасными для человека из-за своей скорости, силы и размеров. Они обитают у побережья Малибу.

Ранее на Багамах акула напала на туристку из Австрии, когда та купалась с дельфинами.