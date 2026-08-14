Океанолог Таврический предупредил о появлении новых видов морских обитателей у берегов России

Из-за потепления и изменения схемы течений на Дальнем Востоке могут появиться новые виды морской фауны, рассказал Zvezdanews океанолог Анатолий Таврический.

По словам эксперта, более теплое течение идет от экватора ближе к северу, из-за чего на Дальнем Востоке стали чаще замечать акул и вылавливать рыбу фугу в больших количествах.

«Будет и дальше появляться ихтиофауна, которой раньше здесь не было. Надо подготовиться, но бояться не надо», — сказал Таврический.

Океанолог отметил, что самой опасной на Дальнем Востоке является медуза-крестовик. Она очень маленькая, но сильно жалит, попадание яда в организм может привести к смертельному исходу.

Ранее на Сахалине акула выбросилась на берег и напугала рыбаков. Они стали все чаще появляться у берегов Сахалина и Приморья из-за аномального потепления воды.