Огромную акулу поймали у берегов Сахалина

Рыбаки на Сахалине поймали в невод огромную тихоокеанскую сельдевую акулу. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Морское животное вытащили на берег. Очевидцы рассказали, что хищница на ощупь жесткая, как «кожаный диван». Кожа акул покрыта напоминающей мелкие зубы плакоидной чешуей, она невероятно плотная, грубая и напоминает наждачную бумагу или жесткую выделанную кожу.

Сахалинцы добавили, что визит акул к берегу — не редкость в последнее время. Сельдевые акулы могут плыть со скоростью до 70 километров в час и выпрыгивать из воды, чтобы поймать жертву.

Для человека этот вид не считается смертельно опасным, однако из-за внушительных размеров и непредсказуемого поведения от хищника лучше держаться подальше.

Ранее акула атаковала резиновую лодку у мыса Поворотный рядом с Владивостоком. Тогда никто не пострадал.