В Нью-Джерси на пляже обнаружили около 30 мертвых акул

На пляже Си-Айл-Сити в Нью-Джерси нашли около 30 мертвых акул. Причину их гибели пока не установили, сообщил местный филиал телеканала ABC .

«Загадочный инцидент произошел на побережье Нью-Джерси: почти 30 небольших катрановых акул были обнаружены мертвыми на участке пляжа в Си-Айл-Сити», — заявили журналисты.

Как отметил океанолог Стивен Нагиевиц, катрановые акулы часто собираются в огромные стаи, водятся у побережья Нью-Джерси. Их могли поймать, а потом выбросить, после чего туши прибило волнами. В Управлении по вопросам дикой природы и рыбных ресурсов Нью-Джерси добавили, что летом эти акулы нередко кормятся у берега и иногда попадают на мель при отливе.

Ранее на Карибах акула откусила руки туристке из Канады. Она заметила хищницу, когда находилась в паре метров от берега. Попыталась сфотографировать ее и подошла поближе. В итоге акула напала на женщину.