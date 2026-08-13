В США большая белая акула утащила спасателя на два метра под воду

На побережье американского штата Мэн большая белая акула утащила под воду 71-летнего спасателя Грега Уилферта, когда он вплавь патрулировал акваторию. Об этом сообщил CBS News .

Уилферт вместе с другими спасателями патрулировал парк Скарборо-Бич. В какой-то момент акула схватила его за спасательную торпеду.

«Я подумал, что меня зацепило гребным винтом лодки, но когда я оказался под водой, то понял, что никакой лодки нет. И тут осознал: это большая белая акула», — сказал он.

Акула утащила его под воду на два метра. Он отстегнул ремень спасательной торпеды, чтобы освободиться. Когда выскользнул из страховочного ремня, быстро поплыл к поверхности, а потом обратно к берегу.

Спасатель не пострадал и вернулся к работе. Биологи же сообщили, что в этом районе увеличилось число акул из-за потепления воды.

Прошлым летом в Приморье из-за аномальной жары припыли японские акулы мако, которых также называют людоедами.