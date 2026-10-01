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    На затопленных улицах Нью-Джерси заметили акулу

    По затопленным улицам Нью-Джерси в районе Серф-Сити плавала акула. Об этом сообщил New York Post.

    На камеру засняли, как возле подъездной дорожки к дому торчит из воды акулий плавник. В издании отметили, что акула была небольшой и «без острых зубов».

    «О боже, она идет сюда», — воскликнула автор видео во время съемки.

    Зоолог Грег Скомал из Массачусетского управления морского рыболовства подтвердил, что это безобидная акула-собака — распространенный вид для этой местности.

    Ранее житель Приморья поймал двухметрового хищника за хвост на мелководье в бухте Шепалова. Глава Федерации подводного спорта региона Дмитрий Анашкин рассказал, что подводный охотник заметил у берега медленно плывущую небольшую акулу, зашел в воду и схватил ее. Ни мужчина, ни морское животное не пострадали. Акулу Мако в итоге выпустили обратно в море.

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