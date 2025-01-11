Аэропорт Нижнекамска второй раз за день ввел ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска повторно ограничили прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Меры ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Сегодня, 11 января, органами управления воздушным движением на работу аэропорта Нижнекамск (Бегишево) повторно введены временные ограничения», — отметили в пресс-службе.
Ранее временные ограничения на полеты установили в Казани, Саратове и Ульяновске. По информации Telegram-канала Baza, меры ввели из-за угрозы атаки БПЛА. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска объявляли план «Ковер». Нескольким пассажирским лайнером пришлось совершить посадку на запасных аэродромах.
По данным «Ридус», ограничения в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска и Ульяновска действовали примерно полчаса.